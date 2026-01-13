俳優谷原章介（53）が13日、メインキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。電車での失敗談を語った。番組は、終電で寝過ごして終着駅でさまよう人々にインタビュー。スタジオでは出演者が自身の寝過ごしエピソードを語った。谷原は「夜中じゅうクラブ遊びして朝方帰ろうと思ったら、渋谷と桜木町を3往復、2往復。あ〜渋谷行っちゃった、あ〜桜木町来ちゃったって」と振り返って笑った。