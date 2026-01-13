奥さんに自分から不倫を暴露してしまう不倫相手もいる様子です。わざわざそんなことをして、どうなるか想像できないのでしょうか……？今回は、そんな不倫相手を返り討ちにした奥さんのエピソードをご紹介します。あなたみたいな人と不倫？「ある日、夫の部下の女性からDMが来ました。『旦那さんとお付き合いしています』『本気で愛し合っているので離婚していただけないですか？』なんて書かれていて、読めば読むほど腹が立ちま