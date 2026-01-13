吉本新喜劇座長のすっちー（53）島田珠代（55）が13日、大阪市のOPEN HOUSE LIFE DESIGN PARK大阪梅田で、「オープンハウスをごひいきに！プロジェクト」発表記者会見に出席した。2人は同社の関西東海エリアのCMに出演中。すっちー扮（ふん）する“すち子”と島田がアクティブなダンスを披露し、サイケデリックでパワフルな世界観を表現している。すっちーは「すち子の格好で商店街とか行くと『見たよ』って言われるけど、すっぴん