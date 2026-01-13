本格的な受験シーズンを前に、JA全農あきたの職員などがJR秋田駅でサキホコレのおにぎりを配り、受験生の合格を祈願しました。県やJA全農あきたが行った受験生合格祈願キャンペーン。用意されたのは、天候不順を乗り越えて収穫されたサキホコレのおにぎりです。受験生にも苦しい時期を踏ん張り、満開の花を咲かせてほしいという願いが込められています。合格祈願の神事を行ったあと、通学中の高校生などに合わせて1,00