秋田市などの小中学校では、13日から冬休み明けの授業が再開され、校舎に元気な声が響いています。全校児童550人、秋田市保戸野の秋田大学教育文化学部附属小学校です。児童が、雪の中、約3週間ぶりに登校しました。「あけましておめでとうございます！」1年生の教室では、児童がプリントや絵日記などの宿題を提出した後、冬休みの思い出や3学期の目標を発表しました。児童の発表「冬休みの思い出は、茨城に行って海浜公園に行った