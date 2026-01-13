午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２６３、値下がり銘柄数は２８９、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、銀行、卸売、証券・商品、電気機器、石油・石炭など。値下がりはその他製品、空運のみ。 出所：MINKABU PRESS