ジーエヌアイグループが急反発している。前週末９日の取引終了後、歯科技工物を作製するＺＯＯＬＡＢＯ（川崎市多摩区）を１２月２９日付で子会社化したと発表しており、材料視した買いが入っている。取得価額については開示していない。ジーエヌアイによると、ＺＯＯＬＡＢＯはＣＡＤ・ＣＡＭなどを活用した歯科技工のデジタル化を積極的に進めている。ジーエヌアイはメドテック（生体材料）事業で