メイテックグループホールディングスが続伸している。前週末９日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、バミューダ諸島に本拠を置く投資運用会社オービス・インベストメント・マネジメントの株式保有割合が５．２２％と、新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は管理下にあるファンドの資産運用のための投資としており、報告義