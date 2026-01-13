SNSで知り合った女性から現金をだまし取ったとして、高松市木太町のアルバイト従業員の男（27）がけさ（13日）詐欺の容疑で逮捕されました。 警察によりますと、男は今年8月、SNSで知り合った丸亀市内の女性（28）に対して、「会社の従業員に金をだまし取られた」「200万円の支払いができない」「払わなかったら刑務所に収監される」「利子をつけて返すから貸して」などと嘘をいい、丸亀市内の銀行の駐車場で、3回にわたり、現金