現役時代にレアル・マドリーで活躍したグティ氏がシャビ・アロンソ監督について、選手たちとの間に溝があった可能性を指摘した。スペイン『マルカ』が伝えている。レアルは12日、アロンソ監督が双方合意の上で退任することを発表。後任はカスティージャ(Bチーム)のアルバロ・アルベロア監督に決定している。グティ氏は『DAZN』のインタビューで「シャビとのロッカールームの日常を自分が体験したわけではないが」と前置きし