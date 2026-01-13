アデレード国際大会期間：2026年1月12日～2026年1月16日開催地：オーストラリア アデレードコート：ハード（屋外）結果：[アジア ムハンマド / エリン ルーリフ] 2 - 1 [ニコール メリチャー / クリスティナ ブスカ] 試合の詳細データはこちら≫ アデレード国際第2日がオーストラリア アデレードで行われ、女子ダブルス1回戦で、第3シー