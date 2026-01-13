クリーブランド・キャバリアーズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年1月13日（火）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 112 - 123 ユタ・ジャズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ユタ・ジャズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし22-34で終了する。