東北日本海側では雪を伴った西よりの暴風となり、大しけとなるでしょう。１３日昼過ぎから１４日明け方にかけて暴風雪に警戒し、１３日夕方から１４日夕方にかけて高波に警戒してください。また、東北日本海側を中心に、１３日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］１３日は、低気圧が急速に発達しながら日本海から北海道付近を北東へ進み、寒冷前線が東