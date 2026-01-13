SixTONES¤ÎTBS·Ï´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Èー¥ó¥º¡Ë¡Ù¡Ê½é²ó1·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎÂÔµ¡Ãæ¥ª¥Õ¥àー¥Óー¤¬¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡ÛµþËÜÂç²æ»£±Æ¤ÎSixTONES¤Î¥Ü¥±¤ËÂçÀôÍÎ¡¦¶áÆ£½ÕºÚ¡¦¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆ°²è ¡Ø6SixTONES¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã