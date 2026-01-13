13日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数973、値下がり銘柄数424と、値上がりが優勢だった。 個別ではエンビプロ・ホールディングスがストップ高。ムサシは一時ストップ高と値を飛ばした。アクシーズ、日本電技、オーテック、太洋基礎工業、藤田エンジニアリングなど173銘柄は昨年来高値を更新。日本精密、アサカ理研、いであ、Ａｂａｌａｎｃｅ、日本鋳鉄管は値上がり率上位に買われた