13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数299、値下がり銘柄数257と、値上がりが優勢だった。 個別ではマイクロ波化学がストップ高。イタミアートは一時ストップ高と値を飛ばした。博展、ジェイグループホールディングス、技術承継機構、ミーク、ｉ－ｐｌｕｇなど18銘柄は昨年来高値を更新。ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ラクオリア創薬、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ、ＱＤレーザ、アー