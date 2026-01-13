13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10640631.0 48650 ２. 日経Ｄインバ 1621231.75119 ３. 野村日経平均 16139 118.2 55640 ４. 純銀信託 12470 155.2 39480