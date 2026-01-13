千葉ロッテマリーンズは13日、球団OBの大谷智久氏と成田翔氏がマリーンズ・ベースボールアカデミー(以下、MBA)のテクニカルコーチに就任すると発表した。大谷氏は2026年1月1日から、成田氏は2月1日からコーチに就任し、MBAの通常スクールおよびムービーレッスンでのコーチングや、県内の幼稚園や小学校を訪問して野球の基礎を教える活動「ベースボールチャレンジ」を通して野球普及活動にも携わる。プロ通算20勝右腕の大谷氏