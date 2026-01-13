韓国の李在明（イジェミョン）大統領は１３日午前、大統領専用機で関西空港に到着した。同日午後には奈良県で高市首相との首脳会談に臨み、両国の協力強化策を議論する。李氏の来日は、昨年８月以来となる。１４日には両首脳による親交行事などに出席し、帰国する予定だ。