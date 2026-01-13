元静岡朝日テレビでフリーアナウンサーでラジオパーソナリティーのスミス春子ユニス（32）が13日までにインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。出産予定は「3月頃」とした。「いつもお世話になっている皆様へ改めてご報告です」と前置きしたうえで「この度新しい命を授かりまして、出産予定日を3月頃に控えております」と明かした。「レギュラー番組は1/31まで出演させていただき、産休と育休に入らせていただきます