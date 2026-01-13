「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）兵庫が大阪とのデッドヒートの末に敗れ、惜しくも７大会ぶりの優勝を逃した。レース後、２区で１４人抜きの快走を演じた田中希実の行動がファンの感動を呼んだ。１６位でタスキを受けた田中は区間賞の快走で１４人抜き。兵庫を一気に２位まで押し上げ、中長距離界のトップランナーとしての力をまざまざと見せつけた。中継所から競技場に戻ると、群馬の