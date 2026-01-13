1月も中旬となり、全国的に寒い日々が続いています。凍えるような外出先から戻り、暖房の効いた部屋でほっと一息という機会も増えました。そんなときに味わうお気に入りのスイーツはまた、格別の味わいです。2026年1月の新作5品まとめ(1月13日発売予定)本記事では、ファミリーマートで1月13日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年1月のスイーツ新商品まとめチョコクリームとチョコ