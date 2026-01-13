【モデルプレス＝2026/01/13】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が1月12日、自身のInstagramを更新。“つーちゃん”こと塚原舜哉と東京ディズニーシーに訪れたことを報告した。＜※ネタバレあり＞【写真】ヤンキー恋リアカップルのラブラブデートショット◆Baby＆つーちゃん、ディズニーデート満喫Babyは「ありがとうつーちゃん とっても楽しかったぜっ」とつ