【モデルプレス＝2026/01/13】ものまねタレントのりんごちゃんが1月12日、自身のInstagramを更新。成人式の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】37歳ものまねタレント「一瞬誰かと…」平成感溢れるギャル風振袖姿◆りんごちゃん、振袖姿披露りんごちゃんは「成人を迎えた皆様 おめでとうございます」とつづり、写真を投稿。白地にピンクの花が散りばめられた振袖に、ハイトーンのサイドアップヘアに黄色い花などを付けた