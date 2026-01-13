【モデルプレス＝2026/01/13】女優の橋本環奈のマネージャーのInstagramが1月12日に更新された。橋本の金髪姿を公開し、話題になっている。【写真】26歳朝ドラ女優「普段とのギャップすごい」金髪×特攻服姿◆橋本環奈「ヤンドク！」金髪×特攻服衣装披露主演を務めるフジテレビ系ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜よる9時〜）で、元ヤンとして荒んだ過去を持った医者の田上湖音波役を務める橋本。ピンクのバイクの後に立ち、ピンク