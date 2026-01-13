ナチスの医師ヨーゼフ・メンゲレの知られざる日々と心の深淵を描いた映画『死の天使 ヨーゼフ・メンゲレ』より、予告編と場面写真が解禁された。【動画】ナチ思想を手放すことなく、逃亡し続けた1人の医師『死の天使 ヨーゼフ・メンゲレ』予告アウシュヴィッツ収容所で「トスカ」のアリアを口ずさみながらユダヤ人の生死を選別し、優生学研究の名のもとに双子や被験者への人体実験を行ったナチス医師、ヨーゼフ・メンゲレ。本