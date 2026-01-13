バスケットボール天皇杯決勝バスケットボール男子の第101回天皇杯全日本選手権は12日、東京・代々木第一体育館で決勝が行われ、シーホース三河は64-72でアルバルク東京に敗戦。10年ぶり10度目の優勝はならなかった。Bリーグとは外国籍選手の登録ルールが異なる今大会。日本人ビッグマンとして出場機会を増やしたシェーファー アヴィ幸樹は、確かな自信を手にした。外国籍選手と帰化選手に囲まれても、お構いなしに押し込んだ。