高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「マツノケ、ヤリカタ。」（第72回）が13日に放送され、妄想中のトキ（高石）の独り言に対して、ネット上には「挟まってる？？」「どんな状態www」「1人で何やってんの（笑）」などの声が相次いだ。【写真】晴れて夫婦になったヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）トキとヘブン（トミー・バストウ）は晴れて夫婦となると