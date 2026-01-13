13日朝、愛知県あま市の交差点で軽乗用車同士が衝突する事故があり、20代くらいの男性2人が意識不明の重体です。 13日午前5時すぎ、あま市篠田の信号交差点で「黒い車とシルバーの車の事故です」と目撃者から110番通報がありました。 警察によりますと、20代くらいの男性3人が乗っていた軽乗用車と60代くらいの男性が運転していた軽乗用車が、交差点で出合い頭に衝突したということです。 この事故で、20代くら