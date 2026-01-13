メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県津市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認され、ニワトリの殺処分が始まりました。 三重県によりますと、12日午前8時半ごろ、津市の養鶏場から「飼育しているニワトリの死ぬ数が増加した」という内容の連絡がありました。 死んだニワトリなど10羽の簡易検査を行ったところ8羽が陽性となり、さらに詳しい遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されまし