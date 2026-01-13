巨人は１３日、新外国人選手の背番号を発表した。ブルージェイズに移籍した岡本に代わる大砲として期待されるダルベックは「２９」。先発ローテーション入りが期待されるウィットリーは「２６」、楽天から移籍してきたハワードは「２８」に決まった。新外国人選手４人の背番号は以下。２６フォレスト・ウィットリー投手２８スペンサー・ハワード投手４２ブライアン・マタ投手２９ボビー・ダルベック内野手自由契約と