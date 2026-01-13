マカオ航空の機内の座席に備えられている案内パンフレットに韓国の昌徳宮（チャンドックン）を中国風の建築と説明する内容があることが把握された。徐坰徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授は13日、自身のSNSを通じて「情報が提供されたこの案内パンフレットはマカオ航空の『目的地ガイド』であり、昌徳宮を紹介しながら英語・中国語・日本語のすべてで『中国風の建築』と説明している」と明らかにした。徐教授はマカオ航空