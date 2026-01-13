(C)2026 TOHO CO.,LTD. 山崎貴監督のゴジラ最新作「ゴジラ-0.0(ゴジラマイナスゼロ)」が、2026年11月3日の“ゴジラの日”に公開されることが決まった。北米においても、同じ週の11月6日公開が決定。日米同時期の公開は、日本製作のゴジラシリーズ史上初となる。 「ゴジラ-1.0」を手掛けた山崎貴が監督・脚本・VFXを担当。製作・配給は東宝。制作プロダクションはTOHOスタジオ ROBOT、VFXは白組。 新作ゴジラタ