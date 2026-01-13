お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）、お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が22日深夜放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演した。この日は、東京・両国国技館周辺を舞台にロケ。そこでスタッフは、力士に関するクイズを出題した。「若乃花と曙は引退後、2人で飲んで一晩で焼酎どれぐらいの量を空けたでしょう？」これにかまいたちが「10合」と答える中、スタッフは「17