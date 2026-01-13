〈「服を脱げ」強姦目的でマンションに不法侵入…娘ほど年の離れた部下を襲った“56歳・エリート銀行員”の「ハレンチすぎる犯行手口」（令和2年の凶悪事件）〉から続く「どうかPTSDにならないで」――好意を持った女性部下の自宅マンションに侵入した56歳のエリート銀行員。犯行後に彼が、被害者に送った“謝罪文”から見えた「罪の深さ」とは――。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最