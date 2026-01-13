【ホノルル＝樋口貴仁】米国を訪問中の小泉防衛相は１２日午前（日本時間１３日午前）、在日米軍を傘下に持つ米インド太平洋軍のサミュエル・パパロ司令官とハワイにある同軍司令部で会談した。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、地域の安全保障環境が厳しさを増しているとの認識を共有し、日米防衛協力の進展を確認した。会談は約１時間行われ、小泉氏が「日米同盟に対する深い理解と強い支援に感謝する」と述べたのに対