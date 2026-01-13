「DOMOTO」の堂本光一（47）が、12日放送のテレビ朝日系「光一＆シゲのSHOWマン!!」（月曜深夜11・15）に出演。時代とともに変化するアニメソングへの印象を語った。日本や世界の大ヒットエンタメを、堂本と「NEWS」の加藤シゲアキがプロ目線で深掘りする同番組。この日はシンガー・ソングライターの大石昌良（オーイシマサヨシ）をゲストに迎え、アニソンマニアでもある「Kis-My-Ft2」宮田俊哉が解説した。宮田は「これだけ