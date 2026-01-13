“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。得意のかわら割りで、まさかの結末を迎えた動画を公開した。【写真あり】“リアル春麗”堀江聖夏アナ、まさかの結末を迎えた“美脚全開”かわら割りの一部始終堀江は、「OMG」というコメントとともにかわら割り動画を投稿。BGMのB'z「Ultra Soul」に合わせて、かわらに