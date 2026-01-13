衆院の議院運営委員会理事会＝13日午前、国会木原稔官房長官は13日、衆参両院の議院運営委員会理事会に出席し、通常国会の23日召集を与野党に伝えた。高市早苗首相が通常国会冒頭での衆院解散検討を自民党関係者に伝えたことに対し、野党は反発していた。自民党は衆院議運委理事会で、高市早苗首相の施政方針演説など政府4演説を行う日程を野党側に提案しなかった。反発を考慮したとみられる。通常国会の会期は解散や延長がな