令和2年、東京。実直な銀行幹部として評価されてきた56歳の男が、32歳年下の女性部下の自宅に侵入した。信頼関係を利用し、待ち伏せ、脅迫へと踏み込んだ犯行は、下着姿にさせるだけでは終わらない。【写真】この記事の写真を見る（2枚）エリートの仮面の裏で膨張した欲望は、どこで一線を越えたのか……。その手口と転落の始まりを追う。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む