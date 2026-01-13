俳優の金子昇（51）が12日、自身のインスタグラムを更新。モデルで次女の金子のあ（21）との仲良し親子ショットを披露した。「2026年入ってランチに映画に初詣にライブにのちが行ってくれる」とつづり、仲良し親子ショットをアップした。「良い年になりそうだ！」と記し、「#金子のあ」「#金子昇」と添えた。のあも自身のインスタグラムで「ぱちと」とつづり、父とのお出かけショットを披露している。これらの投稿に、フ