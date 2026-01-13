俳優福士蒼汰（32）が13日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にゲスト出演。電車での失敗談を語った。番組は、終電で寝過ごして終着駅でさまよう人々にインタビュー。スタジオでは出演者が自身の寝過ごしエピソードを語った。福士は電車で寝過ごした経験を聞かれると「僕、あるんですよ。仮面ライダーをやっていた時、当時18歳だったんですけど」と振り返った。当時特撮ドラマ「仮面ライダーフォーゼ」に主