¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¸½ÃÏ£±·î12Æü¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÌµÇÔÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç14¾¡£³Ê¬£²ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Ï¾¡ÅÀ£´º¹¤Î£²°Ì¡£½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢11Æü¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥µ¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤¹¤È¡¢ÅÅ·âÅª¤Ë¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¡£&#