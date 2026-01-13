きょう13日は前線を伴った低気圧が発達しながら北日本を通過し、あす14日は北日本中心に冬型の気圧配置となる見込みです。北日本や東日本の日本海側を中心に雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。きょうは北陸や東北で雨の降っている所も次第に雪へと変わり、あすにかけて風が強まりふぶく所もありそうです。北日本から東日本の日本海側では暴風や暴風雪、高波に警戒してください。東日本の太平洋側では晴れる所が多いですが、