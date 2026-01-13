「褒められメンズセット」ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開する「大きいサイズの店フォーエル」は、1月10日から、フレッシャーズ向けに「褒められメンズセット」を発売した。スーツからシューズ、小物までビジネスシーンに必要な9点を2万9900円（税別）でトータルコーディネートできる家計応援企画となる。こちらのセットにオススメの「フレッシャーズ 2万9900円（税別）セット対応 エントリープラ