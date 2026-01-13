ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「『あなた』のうれしい」の一環として、はごろもフーズと、フジッコとコラボレーションした、「シーチキンとこんぶのおだしごはん」、「シーチキンと塩こんぶのだし醤油パスタ」、「シーチキンと塩こんぶとブロッコリーのサラダ」の3種類を、1月13日から関西地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（一部店舗を除く）、三重県（一部店舗））の