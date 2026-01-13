松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、1月14日午後3時から、「オニオンチーズチキンかつ」を発売する。左から：「オニオンチーズ肉厚チキン“むね”かつ定食」「オニオンチーズチキン“もも”かつ定食」松のやから、鶏肉をカラッと揚げたやわらかチキンかつに、オニオン×チーズのソースを合わせた「オニオンチーズチキンかつ」が登場する。チキンかつは、店舗で手間暇かけてパン粉付けし、サクサクの食感を楽しめる