「MIZUNO NEO ZEN 2」ミズノは、ソールとアッパーの素材や構造をアップデートし、軽量性とバウンス感に加え、安定性とフィット感を追求した高機能デイリートレーナー「MIZUNO NEO ZEN 2（ミズノネオゼンツー）」を、1月16日に全国のミズノランニング品取扱店で発売する。一昨年12月に発売した初代モデルから進化した同製品は、ミッドソールに超臨界発泡技術を採用した「MIZUNO ENERZY NXT（ミズノエナジーネクスト）」の進化バージ