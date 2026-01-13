兵庫県競馬組合は13日、兵庫県競馬の「令和7年優秀競走馬」が決まったと発表した。年度代表馬は2001年のロードバクシン以来24年ぶりの兵庫3冠を史上初めて無敗で達成したオケマルが受賞し、最優秀3歳中長距離馬との2冠に輝いた。表彰式は3月末頃に実施する予定。各部門の受賞馬は、以下の通り。年度代表馬・最優秀3歳中長距離馬オケマル（牡4＝盛本、父ニューイヤーズデイ）最優秀2歳馬ココキュンキュン（牝3＝長南、父