東京都は１１日、新年度から不妊治療費の助成を拡大すると発表した。上限は１５万円で、安心して治療に取り組む環境を整える。新年度予算案に５６億円を計上する。人工授精や体外受精などの不妊治療は２０２２年から公的医療保険の適用対象となった。都はこれまでも、保険対象外で国が認めた先進医療の費用について助成してきた。新年度からは、保険が適用される治療の自己負担分も助成の対象とする。今年４月以降の治療から